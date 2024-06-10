В Петербурге поймали причастных к нападению на дворника на Бухарестской улице

Ранее сообщалось, что 9 июня 2024 года около 19 часов возле дома 152 корпус 2 по Бухарестской улице произошел конфликт между 31-летним дворником-мигрантом и тремя подростками, которые с общего балкона 12-го этажа выбрасывали мусор.

В ответ на замечание дворника ударили ножом в живот, после чего троица сбежала с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены личности участников конфликта: местных жителей, 15, 16 и 18 лет.

Всех троих доставили в отдел полиции.

По данным оперативников, ножевое ранение нанес совершеннолетний участник группы. Его допросили в качестве подозреваемого.