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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе поймали подозреваемого в мошенничестве

В Красносельском районе поймали подозреваемого в мошенничестве

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве

В минувшее воскресенье, 3 марта 2024 года к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 72-летнего инженера-конструктора о том, что около 16 часов 00 минут в торговом центре на улице Ветеранов он снял со своего счета в банке 116 тысяч рублей и позднее по тому же адресу под предлогом покупки билетов на самолет передал их неизвестному. После чего они совместно направились по месту жительства потерпевшего, где он передал неизвестному еще 100 тысяч рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера, 4 марта в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам возле дома 27 по улице Козлова сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 37-летнего мужчину.
Подозреваемый был доставлени в отдел полиции для разбирательства.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район мошенничество пенсионеры
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