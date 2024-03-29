В Ленобласти ликвидировали подпольную наркоплантацию

В минувшую среду, 27 марта 2024 года в результате реализации оперативных материалов на территории одного из СНТ массива Пери, Всеволожского района Ленинградской области в одном из домов полицейские задержали 43-летнего гражданина одного из сопредельных государств, а в съемном доме, где он проживал, обнаружили и изъяли 38 кустов с корневой системой, 8 емкостей с растительным веществом, общей массой около 2900 граммов.

По результатам экспертизы содержимого одной из емкостей установлено: в ней содержится наркотическое средство каннабис (марихуана), массой 319 граммов. Содержимое оставшихся 7 емкостей будет исследовано дополнительно.

Также на месте изъяли оборудование для культивирования растений, электронные весы, упаковочный материал.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 и части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков)

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.