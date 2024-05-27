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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка инвестировала в мошенников более 10,7 млн рублей

В Петербурге пенсионерка инвестировала в мошенников более 10,7 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Петербурга расследует мошенничество в отношении пенсионерки, обманутой лже-брокерами

Вчера, 26 мая 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 66-летней женщины, проживающей на проспекте Мориса Тореза. Пенсионерка рассказала о том, что в июле прошлого года с ней по телефону связался неизвестный, который, под предлогом инвестирования на биржевом рынке, убедил ее перевести на неизвестный счет 10 776 637 рублей, полученные от продажи квартиры.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейские принимают все необходимые меры по раскрытию данного преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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