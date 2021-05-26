В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся

Вечером минувшего понедельника, около 20 часов вечера у дома 92 по Ленинскому проспекту неизвестный мужчина, который передвигался на электросамокате, сбил 53-летнюю женщину, гулявшую с внуком. От удара женщина упала, ударившись головой об асфальт. При этом самокатчик с места происшествия скрылся. С тяжёлой травмой головы потерпевшая была госпитализирована в больницу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Красносельского района было установлено, что электротранспорт, на котором был совершён наезд, принадлежит кикшеринговой компании. Вскоре была установлена и личность лихача. Им оказался 32-летний житель Северной столицы, которого доставили в полицию для разбирательства.

По данному факту полицейскими УМВД по Красносельскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В отношении мужчины избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.