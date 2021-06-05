В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката

Накануне днем, около 14 часов в Калининском районе Петербурга, возле одного из домов на проспекте Просвещения, неизвестный на электросамокате сбил пожилую женщину на тротуаре. Пенсионерку пришлось госпитализировать в Елизаветинскую больницу. Медики диагностировали у 74-летней женщины перелом позвоночника и закрытую позвоночно-спинномозговую травму. Она помещена в отделение нейрохирургии.

Между тем в Петербурге полицейские задержали мужчину, который наехал на электросамокате на пятилетнюю девочку. Возбуждено уголовное дело.