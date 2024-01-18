В Петербурге задержали пожилую женщину, обманувшую пенсионерку с проспекта Юрия Гагарина

Вечером 12 января 2024 года, около 19 часов 30 минут к полицейским Московского района Петербурга обратилась 83-летняя жительница дома 20 по проспекту Юрия Гагарина. Пожилая женщина сообщила правоохранителям о том, что около 10 часов 00 минут ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Голос в трубке убедил пенсионерку возле входа в торговый комплекс на улице Типанова передать 200 тысяч рублей неизвестному.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

16 января 2024 года около 14 часов 00 минут возле дома 14 корпус 3 по Муринской дороге по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 68-летнюю местную жительницу.

В качестве меры пресечения ей избрано обязательство о явке.

Полицией приняты меры к розыску лиц, причастных к преступлению.