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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на кладбище грабитель напал на пенсионерку

В Ленобласти на кладбище грабитель напал на пенсионерку

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Полицейские разыскивают грабителя пенсионерки на кладбище в Гатчине

Вчера поздним вечером около 22 часов 05 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение от пенсионерки, 1946 года рождения, о том что га территории городского кладбища неизвестный, применив физическую силу, открыто похитил у неё сумку, в которой находились 500 рублей, мобильный телефон и с места скрылся. Пенсионерка с ушибом головы госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление и задержание злоумышленника.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район грабеж пенсионеры
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