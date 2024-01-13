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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино мужчина выстрелил вверх, когда женщина кормила бездомную собаку

В Колпино мужчина выстрелил вверх, когда женщина кормила бездомную собаку

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Опубликовал: Anton78
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Полиция в Колпинском районе Петербурга задержала подозреваемого в хулиганстве

Накануне вечером, 12 января около 20 часов 40 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась 56-летеяя местная жительница. Женщина сообщила стражам порядка о том, что возле железнодорожного моста в 50 метрах от Петрозаводского шоссе, когда она пришла покормить бездомную собаку, из рядом стоящего небольшого домика вышел неизвестный и произвел выстрел.
Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции на месте происшествия по подозрению в хулиганской выходке задержали 66-летнего мужчину, которого доставили в отдел полиции.
Полицейские установили, что он повздорил с женщиной, которая в свободное время приходила подкармливать бездомных собак, поскольку считал собак своими. В ходе словесного конфликта он произвел выстрел вверх из "Сигнала охотника".
В отношении стрелка составили протокол об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ.
«Сигнал охотника» изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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