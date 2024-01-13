В Колпино мужчина выстрелил вверх, когда женщина кормила бездомную собаку

Накануне вечером, 12 января около 20 часов 40 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась 56-летеяя местная жительница. Женщина сообщила стражам порядка о том, что возле железнодорожного моста в 50 метрах от Петрозаводского шоссе, когда она пришла покормить бездомную собаку, из рядом стоящего небольшого домика вышел неизвестный и произвел выстрел.

Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции на месте происшествия по подозрению в хулиганской выходке задержали 66-летнего мужчину, которого доставили в отдел полиции.

Полицейские установили, что он повздорил с женщиной, которая в свободное время приходила подкармливать бездомных собак, поскольку считал собак своими. В ходе словесного конфликта он произвел выстрел вверх из "Сигнала охотника".

В отношении стрелка составили протокол об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ.

«Сигнал охотника» изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.