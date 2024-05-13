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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении блокадницы

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении блокадницы

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Опубликовал: Anton78
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В Центральном районе Петербурга полицейскими задержан подозреваемый в ограблении блокадницы

Накануне вечером, 12 мая 2024 года около 18 часов 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 84-летней блокадницы, проживающей в доме 5 корпус 2 по Мытнинской улице.
Пенсионерка пожаловалась на мужа своей внучки, который 6 мая возле дома 28 по 10-й Советской улице отобрал у нее только что полученные 50 тысяч рублей, а незадолго до этого также похитил 20 тысяч рублей.
Общая сумма ущерба составила 70 000 рублей.
По заявлению блокадницы слекдователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).
Сразу после обращения потерпевшей сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый, 37-летний местный житель.
Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район грабеж пенсионеры
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