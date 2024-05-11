ента новостей

14:15
В Петербурге мужчина протаранил стоящие автомобили и врезался в дерево. Пострадал водитель и его 11-летний сын
14:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля под Тайцами
14:04
В Петербурге задержали мужчину осквернившего государственный флаг
07:06
Отважных дагестанцев наградят
07:02
Мишустин ожидаемо сохранил пост
03:05
Спортклуб «КПРФ» стал победителем командного чемпионата России в Сочи, а петербургская «СШ по шахматам и шашкам» финишировала седьмой
02:45
Баскетбольный «Зенит» с разницей в 14 очков проиграл в Москве ЦСКА и уступает в полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ со счётом 1–2
21:30
В Ленобласти в ДТП погибли три человека
20:36
На Литейном проспекте произошло смертельное ДТП
14:30
В Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойка
12:33
Число трудовых мигрантов снизилось
11:38
Вырос спрос на дорогие квартиры
02:29
Победив петербургскую «СШ по шахматам и шашкам – 1» в 8-м туре командного первенства России в Сочи, чемпионками досрочно стали шахматистки команды «Сима-ленд»
02:11
В 8-м туре командного чемпионата России в Сочи петербургская «СШ по шахматам и шашкам» проиграла матч белорусам, хотя Евгений Левин свою партию выиграл
00:38
Владислав Бабкевич из «Зенита» стал ценнейшим игроком сезона – 2023/2024, а петербургский волейбольный клуб теперь будет тренировать Владимир Алекно
12:15
В Петербурге на Дворцовой площади завершился парад Победы
11:13
На Бестужевской улице автоледи на иномарке сбила 9-летнего велосипедиста
11:04
В Ленинградской области празднуют День Победы
09:21
Глава СПб поздравил с Днем победы
08:52
Сколько тратят на доставку еды?
03:10
Кирилл Шубин помог петербургской «СШ по шахматам и шашкам – 1» одержать минимальную победу над воронежцами в 7-м туре командного чемпионата России в Сочи, а «коммунисты» растоптали Подмосковье – 5:1
02:55
Петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» победила Подмосковье в 7-м туре чемпионата России в Сочи и занимает четвёртое место
02:35
Гандбольный «Зенит» смог одержать минимальную победу над «Чеховскими медведями» в гостях, но по сумме двух матчей в финале сыграет клуб из Подмосковья
22:09
На улице Пограничника Гарькавого иномарка сбила 9-летнего самокатчика
12:56
На Пискаревском мемориальном кладбище возложили цветы и венки к монументу "Мать-Родина"
12:50
В Петербурге из-за ссоры отца с соседкой пострадала двухлетняя девочка
10:10
Появится ли новый премьер?
09:46
Как провели месяц благоустройства
09:30
В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Кубок Петра Великого»
02:31
После поражения от Подмосковья со счётом 2:4 петербургская команда «СШ по шахматам и шашкам» занимает 7-е место после 6-го тура командного чемпионата России в Сочи
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина протаранил стоящие автомобили и врезался в дерево. Пострадал водитель и его 11-летний сын

В Петербурге мужчина протаранил стоящие автомобили и врезался в дерево. Пострадал водитель и его 11-летний сын

0
27
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Проводится проверка по факту ДТП, в котором серьезно пострадал сын предполагаемого виновника аварии

Накануне вечером, 10 мая 2024 года около 21 часа 30 минут возле дома 130 по Гражданскому проспекту, в Калииннском районе Петербурга 38-летний мужчина, управляя автомашиной «Тойота Камри», не справился с управлением и совершил наезд на стоящие автомобили «Фольксваген Транспортер» и «Фольксваген Пассат», после чего выехал на разделительную полосу и врезался в дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия водителя «Тойоты» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, его 11-летнего сына доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.
Примечательно, что ровно год назад он был лишен права на управление транспортным средством и даже оплатил крупный штраф за "нетрезвую" езду.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-12-2023, 09:58
В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок
11-03-2024, 10:05
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три человека
3-04-2024, 13:44
На ЗСД автоледи на «Шкоды» въехала в стоящий на островке безопасности «Фольксваген Пассат». Оба водителя в больнице
1-12-2023, 20:20
В Ленобласти на трассе «Кола» столкнулись две иномаркм. Погибли два человека и один госпитализирован
21-08-2023, 09:45
Под Лугой водитель иномарки погиб врезавшись в дерево
22-11-2022, 11:32
В ДТП в Московском районе пострадали два человека

Происшествия на дорогах

0
27
Сегодня, 14:15
В Петербурге мужчина протаранил стоящие автомобили и врезался в дерево. Пострадал водитель и его 11-летний сын
0
125
Вчера, 21:30
В Ленобласти в ДТП погибли три человека
0
185
Вчера, 20:36
На Литейном проспекте произошло смертельное ДТП
0
175
Вчера, 14:30
В Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойка
Наверх