В Петербурге мужчина протаранил стоящие автомобили и врезался в дерево. Пострадал водитель и его 11-летний сын

Накануне вечером, 10 мая 2024 года около 21 часа 30 минут возле дома 130 по Гражданскому проспекту, в Калииннском районе Петербурга 38-летний мужчина, управляя автомашиной «Тойота Камри», не справился с управлением и совершил наезд на стоящие автомобили «Фольксваген Транспортер» и «Фольксваген Пассат», после чего выехал на разделительную полосу и врезался в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия водителя «Тойоты» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, его 11-летнего сына доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

Примечательно, что ровно год назад он был лишен права на управление транспортным средством и даже оплатил крупный штраф за "нетрезвую" езду.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.