В Петербурге пенсионер отдал мошенникам почти 4,5 миллиона рублей

10 февраля утром 67-летнему мужчине на сотовый телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась ведущим специалистом службы безопасности Центрального банка, так же назвав себя как Тихонова Лариса Викторовна. Мошенница сообщила пенсионеру, что какие-то злоумышленники пытаются похитить деньги с его счета, и дабы предотвратить дальнейшие попытки уговорила пожилого мужчину взять кредиты, снять со счета денежные средства и перевести их на другие счета.

С 10 по 22 февраля пенсионер оформил кредиты в банках «Санкт-Петербург», «Почта Банк», «ВТБ», «Сбербанк», «Газпромбанк» и со счетов снял 4 413 600 рублей. Далее, следуя указаниям аферистки, через банкоматы перевел всю сумму на указанные ему счета. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).