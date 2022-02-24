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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионер отдал мошенникам почти 4,5 миллиона рублей

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам почти 4,5 миллиона рублей

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Пенсионер из Кронштадта отдал мошенникам почти 4,5 миллиона рублей

10 февраля утром 67-летнему мужчине на сотовый телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась ведущим специалистом службы безопасности Центрального банка, так же назвав себя как Тихонова Лариса Викторовна. Мошенница сообщила пенсионеру, что какие-то злоумышленники пытаются похитить деньги с его счета, и дабы предотвратить дальнейшие попытки уговорила пожилого мужчину взять кредиты, снять со счета денежные средства и перевести их на другие счета.

С 10 по 22 февраля пенсионер оформил кредиты в банках «Санкт-Петербург», «Почта Банк», «ВТБ», «Сбербанк», «Газпромбанк» и со счетов снял 4 413 600 рублей. Далее, следуя указаниям аферистки, через банкоматы перевел всю сумму на указанные ему счета. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Кронштадтский район Кронштадт мошенничество пенсионеры
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