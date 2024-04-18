В Петербурге задержан водитель, сбивший 16-летнего велосипедиста на Караваевской улице

Ранее сообщалось, что сегодня, 18 апреля 2024 года к полицейским Невского района Петербурга из больницы поступила телефонограмма о том, что накануне, около 18 часов 15 минут от дома 28 по Караваевской улице в состоянии средней степени тяжести был доставлен 16-летний подросток.

Было установлено, что около 17 часов 00 минут подросток, катавшийся на велосипеде, был сбит автомобилем возле дома 28 по Караваевской улице. Водитель на автомобиле скрылся с места ДТП.

Полицейским удалось установить автомобиль и личность скрывшегося водителя, после чего, около 11 часов 30 минут, 72-летний мужчина был задержан по месту проживания возле дома 2 корпус 1 по Караваевской улице.

Установлено, что водитель, двигаясь на автомобиле «Хендэ i30» по дворовой территории вдоль Караваевской улицы, возле дома 28 при выезде со двора совершил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом, пересекавшим дворовый проезд справа налево, после чего, водитель, испугавшись ответственности, с места ДТП скрылся, не сообщив о происшествии в полицию.

В отношении мужчины вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 2 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).