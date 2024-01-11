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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе иномарка сбила 16-летнего подростка

В Приморском районе иномарка сбила 16-летнего подростка

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Опубликовал: Anton78
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В Приморском районе Петербурга 51-летний петербуржец на иномарке сбил 16-летнего гражданина Таджикистана

Накануне вечером, 10 января 2024 года около 20 часов 10 минут 51-летний петербуржец, управляя автомобилем "Renault Logan" возле дома 24/1 по Стародеревенской улице совершил наезд на 16-летнего гражданина Таджикистана, переходившего проезжую часть слева направо на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места происшествия скрылся.

Подросток с переломом костей таза, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Детскую больницу №2.

Около 20 часов 15 минут на улице Оптиков водителя задержали сотрудники дорожной полиции. Мужчина  был доставлен в отдел полиции.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
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