В Приморском районе иномарка сбила 16-летнего подростка

Накануне вечером, 10 января 2024 года около 20 часов 10 минут 51-летний петербуржец, управляя автомобилем "Renault Logan" возле дома 24/1 по Стародеревенской улице совершил наезд на 16-летнего гражданина Таджикистана, переходившего проезжую часть слева направо на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места происшествия скрылся.

Подросток с переломом костей таза, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Детскую больницу №2.

Около 20 часов 15 минут на улице Оптиков водителя задержали сотрудники дорожной полиции. Мужчина был доставлен в отдел полиции.