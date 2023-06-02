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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержаны подозреваеме в аферах в сфере недвижимости

В Петербурге задержаны подозреваеме в аферах в сфере недвижимости

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские Петербурга задержали подозреваемых в аферах в сфере недвижимости

31 мая 2023 года в ходе работы по ранее возбужденным уголовным делам по части 4 статьи 159 УК РФ по фактам хищения денежных средств одного из государственных учреждений Петербурга сотрудниками экономической полиции ГУ МВД РФ по СПб и ЛО совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России и Росфинмониторинга при силовой поддержке специального полка полиции Главка задержаны 35-летний гендиректор учреждения, его заместитель - 50-летняя женщина, и два их подельника, - 51-летний руководитель коммерческой компании и 57-летний индивидуальный предприниматель.

Источник: ГУ МВД
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