В Петербурге задержаны подозреваеме в аферах в сфере недвижимости

31 мая 2023 года в ходе работы по ранее возбужденным уголовным делам по части 4 статьи 159 УК РФ по фактам хищения денежных средств одного из государственных учреждений Петербурга сотрудниками экономической полиции ГУ МВД РФ по СПб и ЛО совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России и Росфинмониторинга при силовой поддержке специального полка полиции Главка задержаны 35-летний гендиректор учреждения, его заместитель - 50-летняя женщина, и два их подельника, - 51-летний руководитель коммерческой компании и 57-летний индивидуальный предприниматель.