В Колпино пожилая учительница передала мошенникам почти 5 млн рублей

Накануне к полицейским Колпинского района петербурга обратилась 72-летняя учительница, которая сообщила о том, что в мае 2023 года увидела в интернете рекламу инвестиций на некую площадку и прошла регистрацию. Позже ей позвонил неизвестный, который проинструктировал и предложил женщине пройти на «Zoom» для предоставления учетной записи. Далее педагог взяла кредиты в различных банках и перевела на счет, указанный неизвестным 2 733 500 рублей.

14 июля ей снова позвонил неизвестный и сообщил, что для вывода всех заработанных денег (88 176 долларов США) ей необходимо открыть электронный кошелек и перевести на него 2 миллиона рублей. Получив кредит на эту сумму рублей под залог квартиры, пожилая женщина возле своего дома передала деньги неизвестному мужчине лет 30, европейской внешности, ростом около 180 см, в светлой куртке и темных брюках.

С тех пор учительница ждала выплат, но не дождалась и обратилась в полицию.

Размер ущерба составил 4 733 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.