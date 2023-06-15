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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе пенсионерка инвестировала в мошенников более 3 млн рублей

В Невском районе пенсионерка инвестировала в мошенников более 3 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Пенсионерка из Невского района «инвестировала» мошенникам более 3 миллионов рублей.

Вчера к полицейским Невского района Петербурга обратилась 77-летняя женщина. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что 8 мая в сети Интернет заполнила анкету в объявлении о дополнительном заработке, после чего в течение месяца ей поступали звонки от неизвестных. Под предлогом заработка на инвестициях телефонные собеседники убедили пенсионерку различными платежами перевести на указанные ими счета 3 054 200 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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