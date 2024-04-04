В Ленобласти после пожара в дачном доме нашли погибшего

Сегодня ночью, 4 апреля 2024 года около 03 часов в экстренные службы поступила информация о пожаре в СНТ "Турист" Приозерского района Ленинградской области, в районе поселка Сапёрное.

Пламя охватило жилой дом с хозпостройкой на площади 76 кв. метров. К тушению пожара были привлечены дежурные смены 113-й и 143-й пожарных частей, всего были задействованы 8 человек и 2 единицы техники. Ликвидировали возгорание около 04 часов 10 минут.

На пепелище было обнаружено сильно обгоревшее тело человека. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.