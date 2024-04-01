В центер Петербурга задержали двоих грабителей

В ночь на 31 марта к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 29-летнего жителя города Мурино. Мужчина рассказал правоохранителям, что двое малознакомых молодых людей на лестничной клетке одной из парадных дома 130 по Невскому проспекту избили его и отобрали наушники и банковские карты.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих неработающих, 25 и 27 лет.

Оба ранее неоднократно судимы, в том числе, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбои.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.