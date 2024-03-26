В Петербурге пенсионерку заставили переписать документы на квартиру

Накануне, 25 марта 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что в отделение МФЦ обратилась пенсионерка, которая сообщила, что ее заставили переписать документы на квартиру.

В тот же день в отделение полиции с заявлением обратилась 82-летняя петербурженка, проживающая в доме 15 по проспекту Энгельса. Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что в феврале 2024 года ее 59-летний знакомый, введя ее в заблуждение, убедил подписать документы на переоформление принадлежащей ей квартиры.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 3 корпус 2 по 2-му Муринскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.