ента новостей

13:00
В Приморском районе иномарка сбила 11-летнего велосипедиста
12:54
В Мурино задержали подозреваемого в грабеже на проспекте Просвещения
12:30
В Петербурге задержали стрелка во дворе дома на проспекте Стачек
12:09
В Петербурге пенсионерку заставили переписать документы на квартиру
10:09
В СПб продолжают бороться с алкоголизмом
09:36
Выросли продажи мобильных телефонов
01:40
Обидин обидел СКА, став автором победной шайбы в пятом матче серии плей-офф КХЛ: «Автомобилист» выиграл серию 4–1 и идёт дальше
23:25
Концерт группы «Пикник» в БКЗ «Октябрьский» 27 марта не будет отменён
16:00
В Петербурге приступили к полномасштабной мойке города
15:52
На КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу
14:02
В Синявино мужчина устроил поножовщину в коммуналке
13:54
В Петербурге за торговым центром на Сенной площади произошла массовая драка
13:39
В Петербурге подростки в торговом центре распылили в лицо охраннику газ из перцового баллончика
12:52
В отели можно будет заселиться по взгляду
12:47
Комитет ГД одобрил поправки в ГК РФ, направленные на легализацию "белых" хакеров
12:12
В Петербурге бездомный рецидивист надругался над школьницей в подъезде дома
11:54
Места работы городских комплексов фиксации нарушений ПДД c 18 по 24 марта
09:55
Зарубежные педагоги приехали на Петербургский форум
09:22
На КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу
09:10
Ситуация с туберкулезом стала еще лучше
01:05
Ольга Карманова смогла не проиграть Марине Кузнецовой и стала чемпионкой Санкт-Петербурга по шахматам – 2024
00:31
Чемпионом Санкт-Петербурга по шахматам в 2024 году стал Артём Зубрицкий, победивший в заключительном туре Алексея Гоганова
12:17
В Луге задержали стрелка из «травматики» на парковке
12:12
Полицейские ищут стрелка из «травматики» на улице Ильюшина
12:07
В Невском районе жительница Екатеринбурга перевела мошенникам почти 13,2 млн рублей
12:01
В Петербурге мужчина украл деньги с банковской карты пожилой соседки
11:53
В Ленобласти задержали подозреваемую в организации интим-притона в Выборге
02:03
Победив Дарью Юрасову, Ольга Карманова выиграла уже четвёртую партию подряд в чемпионате Санкт-Петербурга по шахматам
01:40
Юный Савва Ветохин в 8-м туре чемпионата Санкт-Петербурга по шахматам победил ветерана Владимира Епишина и возглавил таблицу турнира, набрав 6 очков
18:40
СКА в Екатеринбурге удалось крупно победить «Автомобилист», но в команда Николая Заварухина лидирует в серии 3–1
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерку заставили переписать документы на квартиру

В Петербурге пенсионерку заставили переписать документы на квартиру

0
17
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Выборгском районе Петербурга задержан подозреваемый в неправомерных действиях с квартирой пенсионерки с проспекта Энгельса

Накануне, 25 марта 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что в отделение МФЦ обратилась пенсионерка, которая сообщила, что ее заставили переписать документы на квартиру.
В тот же день в отделение полиции с заявлением обратилась 82-летняя петербурженка, проживающая в доме 15 по проспекту Энгельса. Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что в феврале 2024 года ее 59-летний знакомый, введя ее в заблуждение, убедил подписать документы на переоформление принадлежащей ей квартиры.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 3 корпус 2 по 2-му Муринскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-10-2023, 11:09
Пенсионерка с проспекта Просвещения передала мошенникам почти 4,8 млн рублей
16-10-2023, 12:35
В Петербурге задержали лжегазовщика, обокравшего пенсионерку
7-01-2024, 15:08
В Калининском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
12-09-2023, 14:10
В Невском районе пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам почти 4,5 млн рублей
14-03-2024, 12:36
В Ленобласти задержали пенсионерку-рецидивистку, обманушую 86-летнюю женщину из Пушкина
22-02-2024, 11:12
В Петербурге мигранта ударили ножом возле аптеки

Происшествия на дорогах

0
8
Сегодня, 13:00
В Приморском районе иномарка сбила 11-летнего велосипедиста
0
243
22-03-2024, 08:24
В ДТП на КАД погибли два пассажира «Шевроле»
0
212
22-03-2024, 08:04
В Пушкине «Хонда» сбила пенсионерку с собакой
0
282
21-03-2024, 19:25
В Московском районе женщина на кроссовере сбила работника «Водоканала»
Наверх