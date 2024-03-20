Полицейские задержали водителя сбившего пешехода в Ленобласти

Ранее сообщалось, что 19 марта 2024 года около 22 часов на 57 километре трассы «Пески-Сосново-Подгорье», в Выборгском районе Ленобласти неустановленный автомобиль сбил находившегося на проезжей части 31-летнего пешехода. После чего лежащего на проезжей части пострадавшего переехал автомобиль «Део Нексия» под управлением 31-летнего водителя.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками дорожной полиции был установлен автомобиль «Хендай», скрывшийся с места ДТП и задержан водитель. Им оказался 24-летний петербуржец.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства.