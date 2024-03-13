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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти «УАЗ» провалился под лед Сяберского озера

В Ленобласти «УАЗ» провалился под лед Сяберского озера

0
11
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
vk.com/arkhangelsk_life
В Лужском районе Ленобласти «УАЗ» с двумя людьми провалился под лед Сяберского озера. Из машины извлекли один труп. Второе тело ищут

Вчера вечером, 12 марта 2024 года около 16 часов 00 минут, приблизительно в 10 метрах от берега Сяберского озера в деревне Сяберо, Лужского района Ленобласти был обнаружен затонувший автомобиль «УАЗ», без госномеров. Из автомобиля извлекли труп мужчины – пассажира. Тело водителя пока не обнаружили.

Известно, что автомашина принадлежит 57-летнему жителю поселка Волошово, Лужского района. Поиски продолжаются.

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Лужский район обнаружение трупа
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