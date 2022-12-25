В Ленобласти в обгоревшей иномарке обнаружили труп мужчины

Вчера поздним вечером около 22 часов 30 минут пожарные на двух машинах выехали в сторону деревни Выскатка Сланцевского района Ленобласти. В полукилометре от окраины деревни горел автомобиль Chevrolet Lanos. В салоне, на пассажирском месте, был обнаружен обгоревший труп неустановленного мужчины.

Иномарка принадлежит 44-летнему жителю деревни Старополье, в салоне обнаружили его документы.

Изъяты фрагменты металлического предмета и металлического баллона, а также стеклянная колба. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.