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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в обгоревшей иномарке обнаружили труп мужчины

В Ленобласти в обгоревшей иномарке обнаружили труп мужчины

0
71
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PxHere
В Ленобласти обнаружена горящая иномарка с трупом внутри

Вчера поздним вечером около 22 часов 30 минут пожарные на двух машинах выехали в сторону деревни Выскатка Сланцевского района Ленобласти. В полукилометре от окраины деревни горел автомобиль Chevrolet Lanos. В салоне, на пассажирском месте, был обнаружен обгоревший труп неустановленного мужчины.

Иномарка принадлежит 44-летнему жителю деревни Старополье, в салоне обнаружили его документы. 

Изъяты фрагменты металлического предмета и металлического баллона, а также стеклянная колба. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Сланцевский район пожар автомобиль обнаружение трупа
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