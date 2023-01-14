В Ленобласти на пожаре погибли двое малолетних детей

Сегодня ночью около 01 часа в экстренные службы Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в поселке Портовое, Громовского сельского поселения. Полыхал частный дом площадью 130 кв. метров.

На место происшествия выехали дежурные смены 113 и 142 пожарных частей. Восемь человек при помощи 2 единиц техники. Возгорание ликвидировали в 06 часов 10 минут. После тушения пожара были обнаружены тела двоих детей, 9 и 11 лет.

Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).