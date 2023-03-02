В Петербурге раскрыто убийство девушки 20-летней давности

16 марта 2002 года около 12 часов 30 минут возле дома 4 по Фонарному переулку, в Адмиралтейском районе Петербурга был обнаружен труп 19-летней первокурсницы колледжа.

Как установили эксперты, она была изнасилована, избита и задушена. А преступление было совершено ночью, когда девушка возвращалась домой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В феврале 2023 года оперативники регионального Управления уголовного дела получили оперативную информацию, которая позволила раскрыть жестокое преступление спустя почти 21 год.

1 марта 2023 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в убийстве девушки сыщики задержали по месту жительства - в квартире дома 6 по улице Шкапина 48-летнего мужчину.

Как выяснили оперативники, подозреваемый был знаком с потерпевшей: они иногда встречались в общей компании, ходили на дискотеку.

В день трагедии злоумышленник предложил девушке встретиться. Они вместе дошли до ночного клуба, однако идти туда потерпевшая отказалась, решив вернуться домой. По дороге между молодыми людьми возникла ссора.

Злоумышленник набросился на свою жертву, изнасиловал ее, избил, а затем задушил и скрылся с места преступления.

Все эти годы подозреваемый постоянно менял место работы, как правило, трудился разнорабочим. Последние три года он вел затворнический образ жизни, нигде не работал, жил вместе с отцом на его пенсию. В настоящее время подозреваемый передан в следственные органы для проведения процессуальных действий