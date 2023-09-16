В Петербурге внедорожник сбил 9-летнюю девочку

Накануне вечером около 19 часов 10 минут автомобиль «Тойота Ленд Крузер», под управлением 46-летнего водителя, двигаясь по улице Бутлерова от улицы Верности в сторону улицы Фаворского, совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая перебегала из-за припаркованных транспортных средств проезжую часть вне зоны пешеходного перехода без сопровождения родителей.

В результате ДТП ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Установлено, что водитель в 2023 году 60 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.