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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали киллера и заказчика убийства возле школы на Выборгском шоссе

В Петербурге задержали киллера и заказчика убийства возле школы на Выборгском шоссе

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Опубликовал: Anton78
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Уголовный розыск задержал подозреваемых в попытке «заказного» убийства

Ранее сообщалось о том, что 20 февраля около 09 часов утра к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение об огнестрельном ранении 41-летнего водителя автомобиля «Тойота Камри» возле дома 7 по Выборгскому шоссе.
Пострадавшего госпитализировали и 22 февраля он от полученных ран скончался.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 30, 105 УК РФ (покушение на убийство).
Сотрудники уголовного розыска установили, что мужчина стал жертвой нападения по ошибке. Владелцем автомобиля «Тойота Камри» является 58-летний адвокат Виктор Патрушев.
По роду деятельности у него возник конфликт с 51-летним предпринимателем, который обратился к своему 50-летнему ранее судимому за бандитизм знакомому, и предложил ему за 5 миллионов рублей устранить оппонента.
Однако, исполнитель «заказа» перепутал адвоката с его водителем.
22 февраля 2024 года полицейскими были задержаны предполагаемые «заказчик» и исполнитель преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район убийство огнестрельное ранение
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