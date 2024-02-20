На севере Петербурга у здания гимназии неизвестный стрелял в мужчину

Сегодня утром, 20 февраля 2024 года около 09 часов возле дома 7 по Выборгскому шоссе, рядом с 622-й школой, неизвестный преступник по неустановленным мотивам с целью убийства произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевшего госпитализировали в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

По предварительной информации, пострадавший привез на автомобиле «Тойота Камри» в школу двоих детей. Когда он вышел из машины, к нему подошёл неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.