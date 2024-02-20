ента новостей

13:49
На севере Петербурга у здания гимназии неизвестный стрелял в мужчину
13:02
В Ленобласти алабай насмерть загрыз свою хозяйку
12:52
На КАД в районе развязки с Московским шоссе ограничат скоростной режим
12:49
Из Петербурга в зону СВО отправилась праздничная почта, собранная участниками акции «Тепло для героя»
12:09
В Сосновом Бору школьника ранили брелоком в виде ножа
11:06
Что будет после возвращения иностранных компаний?
09:41
В Калининском районе иномарка сбила на переходе десятиклассницу
09:31
В Кронштадте задержан подозреваемый в грабеже
09:31
Автобусы в Таллин станут ходить чаще
23:51
Полоса неудач волейбольной «Ленинградки»: третье подряд поражение в Суперлиге, на этот раз – от саратовского «Протона»
23:29
Стали известны соперники петербургских клубов в первом раунде плей-офф ВХЛ: «СКА-Нева» сыграет с «Южным Уралом», а «Динамо» – с «Нефтяником»
18:39
В Петербурге в торговом комплексе охранник избил подростка
16:28
В Петербурге парламентарии передали мобильный аппарат УЗИ для медиков в зоне СВО
15:03
Вице-губернатором Петербурга назначен Сергей Кропачев
14:51
В Петербурге почтили память Анатолия Собчака
13:53
Места дислокации в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости с 19 по 25 февраля
13:46
Законопроект о доступности сайтов госорганов для инвалидов внесен в Госдуму
13:41
В Петербурге разработали новые правила для классных руководителей, чтобы противостоять кибербуллингу
13:39
Выставка «Художники России – Героям Отечества», приуроченная ко Дню Защитника Отечества
13:35
В Ленобласти наряд ДПС задержал пешехода с наркотиками
13:25
В Ленобласти задержали пьяного пенсионера на "Фиате"
13:09
На набережной Лейтенанта Шмидта иномарка сбила 17-летнего юношу
13:03
В Петербурге избили 16-летнего подростка и брызнули в лицо из перцового баллончика
12:55
На севере Петербурга на лестничной клетке обнаружили полураздетым 5-летнего мальчика
11:37
Ко Дню защитника Отечества Росгвардия исполнила мечту новгородского школьника
10:04
Путин подписал указ об обновлении стратегии развития ИИ до 2030 года
05:15
Торговля с Арктикой улучшилась
05:14
Путин о переговорах по Украине
01:00
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх партиях выиграл дерби у «Динамо-ЛО»: первый сет затянулся до счёте 31:29
19:39
СКА удалось одержать волевую победу над «Торпедо», автором победной шайбы стал Максим Федотов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга у здания гимназии неизвестный стрелял в мужчину

На севере Петербурга у здания гимназии неизвестный стрелял в мужчину

0
101
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчинывозле школы

Сегодня утром, 20 февраля 2024 года около 09 часов возле дома 7 по Выборгскому шоссе, рядом с 622-й школой, неизвестный преступник по неустановленным мотивам с целью убийства произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевшего госпитализировали в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

По предварительной информации, пострадавший привез на автомобиле «Тойота Камри» в школу двоих детей. Когда он вышел из машины, к нему подошёл неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК по Петербургу
Все по теме: Выборгский район стрельба огнестрельное ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-10-2022, 10:39
В Колпино мужчина произвел несколько выстрелов в находившихся в автомобиле двоих мужчин
5-06-2023, 14:24
В Приморском районе расстреляли гендиректора строительной фирмы
30-03-2023, 11:43
В поселке Ушаки ссора на парковке закончилась стрельбой
18-12-2012, 00:05
На улице Опочинина совершено покушение на директора фармацевтической фирмы
15-12-2022, 11:02
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту прорыва трубопровода на улице Дыбенко
25-12-2022, 13:19
В Калининском районе конфликт двух мужчин закончился стрельбой

Происшествия на дорогах

0
79
Сегодня, 09:41
В Калининском районе иномарка сбила на переходе десятиклассницу
0
113
Вчера, 13:09
На набережной Лейтенанта Шмидта иномарка сбила 17-летнего юношу
0
242
18-02-2024, 15:26
В Ленобласти автобус насмерть сбил пешехода
0
262
15-02-2024, 12:28
В Ленобласти в ДТП погиб 36-летний пассажир «Дэу Нексия»
Наверх