В Колпино мужчина произвел несколько выстрелов в находившихся в автомобиле двоих мужчин

Вчера вечером около 21 часа 50 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение о том, что в городе Колпино возле дома 36 по Пролетарской улице рядом с ТРК к припаркованному автомобилю «Фольксваген-Поло» подошел неизвестный мужчина, который из травматического пистолета произвел несколько выстрелов в находившихся в автомобиле двоих мужчин, после чего, сев в подъехавший автомобиль «Ауди», с места происшествия скрылся.

Один из мужчин, 1997 года рождения, находившийся в автомобиле «Фольксваген-Поло», в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Со слов пострадавшего, злоумышленник после выстрелов еще и ударил его пистолетом по голове.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и розыску нападавшего.