В центре Петербурга женщину задержали за избиение пылкого поклонника

Накануне ночью около 00 часов 08 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от очевидца о том, что в подъезде дома 56 по улице Декабристов на лестнице между 2 и 3 этажами, лежит мужчина в крови.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции между 2 и 3 этажами, в подъезде обнаружен мужчина, 1975 года рождения, которого в тяжелом состоянии госпитализировали.

По подозрению в совершении данного преступления задержана 35-летняя женщина которая, находясь на лестничной площадке по указанному адресу нанесла несколько ударов руками и ногами по телу потерпевшего, отбиваясь от его приставаний, после чего толкнула его, отчего он упал и ударился головой о ступеньку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемую задержали на основании статьи 91 УПК РФ.