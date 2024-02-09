Сегодня вечером, 9 февраля 2024 года около 18 часов 25 минут на трассе "Кола", в Кировском районе Ленинградской области водитель фуры «Даф» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя автомобилями «Митцубиси Паджеро спорт» и кроссовером «Хонда».
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек, которого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП сотрудники дорожной проводят проверку.
В Ленобласти фура выехала на встречку и столкнулась с двумя иномарками. Пострадал один человек
0
31
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе "Кола"в Кировском районе Ленобласти
Сегодня вечером, 9 февраля 2024 года около 18 часов 25 минут на трассе "Кола", в Кировском районе Ленинградской области водитель фуры «Даф» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя автомобилями «Митцубиси Паджеро спорт» и кроссовером «Хонда».
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"