В Ленобласти фура выехала на встречку и столкнулась с двумя иномарками. Пострадал один человек

Сегодня вечером, 9 февраля 2024 года около 18 часов 25 минут на трассе "Кола", в Кировском районе Ленинградской области водитель фуры «Даф» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя автомобилями «Митцубиси Паджеро спорт» и кроссовером «Хонда».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек, которого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники дорожной проводят проверку.