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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти фура выехала на встречку и столкнулась с двумя иномарками. Пострадал один человек

В Ленобласти фура выехала на встречку и столкнулась с двумя иномарками. Пострадал один человек

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе "Кола"в Кировском районе Ленобласти

Сегодня вечером, 9 февраля 2024 года около 18 часов 25 минут на трассе "Кола", в Кировском районе Ленинградской области водитель фуры «Даф» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя автомобилями «Митцубиси Паджеро спорт» и кроссовером «Хонда».
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек, которого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП сотрудники дорожной проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП
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