В Петероградском районе мужчина взял кредит и перевел мошенникам около 8 млн рублей

Накануне вечером около 20 часов 00 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступило заявление от 37-летнего мужчины о мошенничестве.

Заявитель рассказал стражам порядка о том, что с 1 по 4 ноября на его телефон неоднократно поступали звонки от неизвестных, представлявшихся банковскими сотрудниками и сотрудниками безопасности в сфере госуслуг, которые убедили его взять кредиты в различных банках на общую сумму 7 965 100 рублей и перевести их на номера банковских счетов, указанные неизвестными.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими проводятся все необходимые мероприятия по розыску и задержанию злоумышленников.