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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга дорожный конфликт закончился стрельбой

В центре Петербурга дорожный конфликт закончился стрельбой

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан стрелок в дорожном конфликте

Вчера утром около 10 часов 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился 27-летний водитель, который сообщил о том, что возле дома 11/3 по 6-й Красноармейской улице водитель автомобиля «Шевроле Тахо», стрелял по его автомобилю «Чери Тиго» из газового пистолета.
Полицейскими установлено, что в этот день во время словесного конфликта неизвестный произвел выстрел в сторону машины оппонента, после чего скрылся.
В этот же день по горячим следам возле дома 15 по 6-й Красноармейской, нарядом полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан 34-летний петербуржец.
Изъята сумка с аэрозольным устройством дозированного распыления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район стрельба хулиганство
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