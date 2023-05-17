В центре Петербурга дорожный конфликт закончился стрельбой

Вчера утром около 10 часов 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился 27-летний водитель, который сообщил о том, что возле дома 11/3 по 6-й Красноармейской улице водитель автомобиля «Шевроле Тахо», стрелял по его автомобилю «Чери Тиго» из газового пистолета.

Полицейскими установлено, что в этот день во время словесного конфликта неизвестный произвел выстрел в сторону машины оппонента, после чего скрылся.

В этот же день по горячим следам возле дома 15 по 6-й Красноармейской, нарядом полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан 34-летний петербуржец.

Изъята сумка с аэрозольным устройством дозированного распыления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.