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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадали три человека

В Ленобласти в ДТП пострадали три человека

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40
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
В Тихвинском районе Ленинградской области проводится проверка по факту дорожной аварии с тремя пострадавшими.

По предварительным данным УГИБДД, накануне вечером около 19:40 на 453 километре трассы «Вологда − Новая Ладога» 63-летний водитель, управляя УАЗом «Хантер», не справился с управлением и съехал кювет по ходу движения, после чего опрокинулся и врезался в дерево.  
В результате ДТП пострадали трое пассажиров: 13-летний мальчик госпитализирован в удовлетворительном состоянии, девочка 7 лет госпитализирована в тяжелом состоянии, 36-летний мужчина – в удовлетворительном состоянии.
По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства дорожной аварии.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район ДТП
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