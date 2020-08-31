В Ленобласти в ДТП пострадали три человека

По предварительным данным УГИБДД, накануне вечером около 19:40 на 453 километре трассы «Вологда − Новая Ладога» 63-летний водитель, управляя УАЗом «Хантер», не справился с управлением и съехал кювет по ходу движения, после чего опрокинулся и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров: 13-летний мальчик госпитализирован в удовлетворительном состоянии, девочка 7 лет госпитализирована в тяжелом состоянии, 36-летний мужчина – в удовлетворительном состоянии.

По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства дорожной аварии.