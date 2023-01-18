В Петербурге полицейские изъяли у двух наркосбытчиков свыше 850 граммов мефедрона

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировскому району Петербурга в ходе реализации оперативной информации на 6 км автомагистрали «Западный скоростной диаметр» остановили машину каршеринга. В салоне находились 42-летняя жительница Краснодарского края и 40-летний гражданин сопредельного государства.

При обследовании транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли 2 полиэтиленовых пакета с мефедроном общей массой свыше 850 г. Наркотик злоумышленники планировали в дальнейшем сбыть бесконтактным способом через тайники-закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.