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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские со стрельбой остановили «ВАЗ» с тремя подростками

В Ленобласти полицейские со стрельбой остановили «ВАЗ» с тремя подростками

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские в ходе погони в Ленобласти остановили «жигули» с тремя школьниками

В Ленобласти экипаж ДПС ОМВД РФ по Бокситогорскому району в городе Тихвин на улице Карла Маркса привлек внимание автомобиль ВАЗ-2107 с тонировкой на лобовом стекле.
Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, однако тот проехал мимо и, увеличив скорость, попытался скрыться.
В ходе погони нарушитель доехал до Пикалево, развернулся и направился обратно к Тихвину.
Маневрами подвергая опасности жизни других водителей.
Для остановки было применено табельное оружие.
На 439 километре дороги «Вологда – Новая Ладога» водитель «ВАЗ-2107» въехал в снежный вал и был задержан.
Им оказался 14-летний восьмиклассник из города Тихвин.

В салоне находились двое его одноклассников. Выяснилось, что он втайне от мамы взял ключи от её «жигулей» и отправился кататься с друзьями.
В отношении подростка за рулем составлены административные материалы по двум статьям КоАП РФ.
Родители подростков также привлечены к ответственности.

Источник: ГУ МВД
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