В Ленобласти полицейские со стрельбой остановили «ВАЗ» с тремя подростками

В Ленобласти экипаж ДПС ОМВД РФ по Бокситогорскому району в городе Тихвин на улице Карла Маркса привлек внимание автомобиль ВАЗ-2107 с тонировкой на лобовом стекле.

Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, однако тот проехал мимо и, увеличив скорость, попытался скрыться.

В ходе погони нарушитель доехал до Пикалево, развернулся и направился обратно к Тихвину.

Маневрами подвергая опасности жизни других водителей.

Для остановки было применено табельное оружие.

На 439 километре дороги «Вологда – Новая Ладога» водитель «ВАЗ-2107» въехал в снежный вал и был задержан.

Им оказался 14-летний восьмиклассник из города Тихвин.

В салоне находились двое его одноклассников. Выяснилось, что он втайне от мамы взял ключи от её «жигулей» и отправился кататься с друзьями.

В отношении подростка за рулем составлены административные материалы по двум статьям КоАП РФ.

Родители подростков также привлечены к ответственности.