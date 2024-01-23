В Петербурге женщина обнаружила в купленной квартире гранату и патроны

Накануне днем, 22 января 2024 года около 14 часов 50 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация от 30-летней женщины, проживающей в квартире дома 21 Большой Монетной улице о том, что днем ранее она обнаружила в квартире пакет с предметами, похожими на гранату и патроны.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 19 декабря 2023 года женщина приобрела квартиру, и при разборе вещей в комнате в шкафу обнаружила пакет, в котором находились боевая граната, 10 охотничьих патронов, 21 патрон к винтовке Мосина, а также еще три патрона.

Ранее в квартире проживал 76-летний мужчина, который скончался в 2022 году.

Обнаруженные боеприпасы изъяли и передали экспертам.