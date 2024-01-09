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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино подросток выпал с 20-го этажа

В Мурино подросток выпал с 20-го этажа

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Всеволожского района Ленобласти выясняют обстоятельства гибели подростка в Мурино.

Накануне вечером, 8 января 2024 года около 17 часов 00 минут на пульт оперативного дежурного службы "112" поступила информация от очевидцев о том, что из окна дома на улице Шувалова в Мурино выпрыгнул мужчина.

Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Прибыв на место, полицейские обнаружили под окнами многоэтажки труп юноши. Была установлена личность погибшего – им оказался 15-летний ученик 9-го класса.

По предварительным данным, падение произошло с общедомового балкона 20-го этажа. На балконе были обнаружены куртка и рюкзак школьника.

Погибший подросток проживал с 52-летней матерью. Школьник состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Правоохранительными органами проводится проверка по факту гибели подростка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район падение с высоты дети
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