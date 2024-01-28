В Петербурге 55-летняя воспитатель в детском саду отдала мошенникам 7,8 млн рублей

Накануне, 27 января к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 55-летней воспитательницы детского сада, проживающей на Тихорецком проспекте, дом 12. Женщина рассказала стражам порядка, что стала жертвой телефонных мошенников, которые неоднократно звонили ей и убедили взять кредиты и перевести деньги на названные ими банковские счета для того, чтобы эти средства "обезопасить".

В результате противоправной схемы женщина лишилась 7,8 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.