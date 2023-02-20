В Петербурге представлены элементы РСЗО HIMARS, обнаруженные росгвардейцами

Головной блок управления снаряда для реактивной системы залпового огня HIMARS, обнаруженный подразделениями спецназа и разведки Росгвардии в районе проведения специальной военной операции, представлен в Санкт-Петербурге.

Первый в России образец головного блока представлен на открывшейся сегодня постоянной экспозиции в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, посвященной специальной военной операции.

«Головной блок управления HIMARS был захвачен росгвардейцами в районе проведения специальной военной операции буквально через несколько дней после того, как США поставили данную установку Вооружённым силам Украины», - отметил на церемонии открытия экспозиции заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии по военно-политической работе генерал-майор Денис Ермаков.

Экспонат был передан от Росгвардии музею после соответствующего изучения. Также на экспозиции представлены образцы иностранного вооружения, формы одежды Вооруженных сил Украины, экипировки, знаков отличия.