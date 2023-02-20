ента новостей

15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
14:54
В Петербурге представлены элементы РСЗО HIMARS, обнаруженные росгвардейцами
14:39
Александр Бельский принял участие в работе комиссии Совета законодателей
14:35
Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 20 по 28 февраля
14:33
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту применении насилия в отношении представителя власти
14:29
В Петербурге депутаты-единороссы провели патриотические уроки для школьников
14:27
Военкор Котенок рассказал о продвижении «вагнеровцев» под Бахмутом
13:56
В Петербурге мужчина стал тратить деньги с найденой карты и получил 1 года лишения свободы условно
13:27
В Петербурге стартовала акция «Всё для Победы!»
13:24
В Ленобласти расширяют трассу А-181 «Скандинавия»
13:20
В Ленобласти изменится график детских выплат
13:14
В Петербурге полицейские пресекли деятельность организованной группы интернет-мошенников
11:11
Что с модернизацией поликлиник?
10:39
Поговорят о важном с родителями
10:23
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего из охолощённого пистолета из окна автомобиля
10:19
В центре Петербурга задержан хулиган, применивший в ходе драки травматическое оружие
10:04
«Газпром» будет активно работать с КНР
09:55
Турист погиб при нападении акулы у побережья Новой Каледонии
09:49
В Ленобласти после пожара в доме обнаружено обгоревшее тело человека
09:32
В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом
23:31
Без Клюки волейбольный «Зенит» уступил «Белогорью» 1–3
20:17
СКА крупно победил «Трактор» и перевалил за 100 очков в регулярном чемпионате
17:15
В Петербурге задержали подозреваемых в ограблении АЗС
15:21
В Павловске задержали подозреваемого в угоне каршеринга
15:10
После резонанса в СМИ СК РФ решил возобновить проверки по «Даче Фаберже» в Петербурге
13:58
В Петербурге задержали грабителя
13:16
Для членов семей мобилизованных военнослужащих организовали медосмотры
13:13
В Красносельском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
12:40
У жителя Тосно под шкафом нашли пистолет-пулемет
12:33
В Петербурге пенсионерка «инвестировала» в аферистов более 5,5 миллионов рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге представлены элементы РСЗО HIMARS, обнаруженные росгвардейцами

В Петербурге представлены элементы РСЗО HIMARS, обнаруженные росгвардейцами

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге представлены элементы РСЗО HIMARS, обнаруженные росгвардейцами

Головной блок управления снаряда для реактивной системы залпового огня HIMARS, обнаруженный подразделениями спецназа и разведки Росгвардии в районе проведения специальной военной операции, представлен в Санкт-Петербурге.
Первый в России образец головного блока представлен на открывшейся сегодня постоянной экспозиции в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, посвященной специальной военной операции.
 «Головной блок управления HIMARS был захвачен росгвардейцами в районе проведения специальной военной операции буквально через несколько дней после того, как США поставили данную установку Вооружённым силам Украины», - отметил на церемонии открытия экспозиции заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии по военно-политической работе генерал-майор Денис Ермаков.
Экспонат был передан от Росгвардии музею после соответствующего изучения. Также на экспозиции представлены образцы иностранного вооружения, формы одежды Вооруженных сил Украины, экипировки, знаков отличия.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-01-2023, 16:21
В Петербурге наградили росгвардейцев-инженеров, отличившихся в СВО и при обеспечении безопасности города
16-03-2022, 15:05
В Петербурге поздравили с днём рождения росгвардейца, получившего ранение в ходе операции на Украине
7-02-2023, 15:42
Петербургским росгвардейцам, отличившимся в ходе СВО и при обеспечении безопасности в городе, вручил награды командующий СЗО Росгвардии
17-10-2022, 17:03
В Петербурге увековечили память росгвардейца, погибшего в ходе специальной военной операции
8-10-2022, 12:55
Командующий СЗО Росгвардии поздравил сотрудников СОБР с профессиональным праздником
7-11-2022, 14:36
Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Ленобласти

Происшествия на дорогах

0
48
Сегодня, 15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
0
90
Сегодня, 09:32
В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом
0
127
Вчера, 13:13
В Красносельском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
0
201
18-02-2023, 12:04
В Ленобласти на трассе «Кола» иномарка напоролась на ограждение
Наверх