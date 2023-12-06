Полиция Гатчины возбудила дело после пропажи кошелька у пенсионерки

Накануне, 5 декабря к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 78-летняя жительница Вырицы. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что несколько часов назад пошла в магазин, который находится на улице Футбольной, и когда вернулась домой, обнаружила, что ее кошелек исчез.

В кошельке находилось около 700 рублей наличных и банковская карта. Сразу после этого, пенсионерка получила SMS-сообщение о покупке на сумму 3800 рублей.

Сотрудники полиции немедленно приступили к расследованию данного инцидента и возбудили уголовное дело по факту кражи.