В Выборгском районе рецидивист напал на женщину в коммуналке и попытался забрать ноутбук

Накануне днем, 15 января 2024 года около 13 часов 10 минут к полицейским Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о скандале в коммунальной квартире дома 15/17 по улице Смолячкова.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейскими было установлено, что около 13 часов 00 минут в комнату коммунальной квартиры, где проживает 42-летняя женщина с сыном, ворвался ее знакомый в состоянии алкогольного опьянения, 25-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

В ходе внезапно возникшего конфликта дебошир брызнул из перцового баллончика в лицо хозяйке комнаты, оттолкнул ее и подбежавшую к нему соседку, и попытался забрать ноутбук женщины, стоимостью 3500 рублей, однако сын потерпевшей не дал ему выйти из комнаты до прибытия наряда полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.