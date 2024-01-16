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Питерец.ру » Происшествия » В Выборгском районе рецидивист напал на женщину в коммуналке и попытался забрать ноутбук

В Выборгском районе рецидивист напал на женщину в коммуналке и попытался забрать ноутбук

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Опубликовал: Anton78
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Полицейское следствие возбудило уголовное дело по факту разбойного нападения на женщину в коммуналке

Накануне днем, 15 января 2024 года около 13 часов 10 минут к полицейским Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о скандале в коммунальной квартире дома 15/17 по улице Смолячкова.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейскими было установлено, что около 13 часов 00 минут в комнату коммунальной квартиры, где проживает 42-летняя женщина с сыном, ворвался ее знакомый в состоянии алкогольного опьянения, 25-летний ранее неоднократно судимый местный житель.
В ходе внезапно возникшего конфликта дебошир брызнул из перцового баллончика в лицо хозяйке комнаты, оттолкнул ее и подбежавшую к нему соседку, и попытался забрать ноутбук женщины, стоимостью 3500 рублей, однако сын потерпевшей не дал ему выйти из комнаты до прибытия наряда полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.
Подозреваемого доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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