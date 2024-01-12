В Ленобласти раскрыли мошенничество в отношении пенсионерки из Вырицы

14 октября 2023 года к полицейским Гатчинского района Ленобласти обратилась 85-летняя жительница поселка Вырица. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что на домашний телефон ей позвонила неизвестная и, представившись дочерью, сообщила, что стала виновницей ДТП, в которой пострадал человек, и теперь ей необходимо 1,3 миллиона рублей для урегулирования данного вопроса.

Пожилая женщина собрала деньги - 1 миллион рублей и передала их неизвестной, которая прибыла к ней на квартиру.

Следователями было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции была установлена подозреваемая в совершении указанного преступления.

Ею оказалась 31-летняя петербурженка, в настоящее время находящаяся под стражей за совершение аналогичного преступления и ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.