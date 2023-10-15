Пенсионерка из Вырицы отдала мошенникам миллион рублей

Накануне вечером около 16 часов 00 минут к полицейским Гатчинского района Ленобласти с заявлением обратилась 85-летняя жительница поселка Вырица. Пожилая женщина рассказала стражам порядка о том, что несколькими днями ранее ей позвонила неизвестная. Телефонная собеседница представилась дочерью. После истории о якобы произошедшем ДТП, пенсионерка передала женшине-курьеру один миллион рублей наличными.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).



