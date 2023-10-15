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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка из Вырицы отдала мошенникам миллион рублей

Пенсионерка из Вырицы отдала мошенникам миллион рублей

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Опубликовал: Anton78
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Телефонные мошенники выманили сбережения у пожилой женщины в Гатчинском районе Ленобласти

Накануне вечером около 16 часов 00 минут к полицейским Гатчинского района Ленобласти с заявлением обратилась 85-летняя жительница поселка Вырица. Пожилая женщина рассказала стражам порядка о том, что несколькими днями ранее ей позвонила неизвестная. Телефонная собеседница представилась дочерью. После истории о якобы произошедшем ДТП, пенсионерка передала женшине-курьеру один миллион рублей наличными.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).


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Все по теме: Ленобласть Гатчинский район мошенничество пенсионеры
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