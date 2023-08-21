Пропавшую 2-летнюю девочку нашли на станции СТО

Как сообщалось ранее, вечером 20 августа в полицию поступило сообщение о пропаже 2-летней Евы.

Как установили полицейские, ребенок находился с сожителем матери. Последний ввиду сильного алкогольного опьянения не смог объяснить, где забыл ребенка. На ее розыск были ориентированы все наряды.

В результате изучения записей камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района установили предполагаемое место нахождения ребёнка - СТО на улице Стасовой дом 14. Сегодня около 10 утра оперативники пришли туда и обнаружили девочку целой и невредимой.

В ближайшее время она будет передана матери.

Как выяснилось, пьяный сожитель оставил ребенка на детской площадке во дворе дома 2 по улице Стасовой, а сам ушел домой спать.

Около 17 часов 30 минут знакомый семьи увидел девочку и привел ее на станцию СТО, где подрабатывает сторожем.