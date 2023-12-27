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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан злоумышленник, ограбивший аптеку и табачную лавку

В Петербурге задержан злоумышленник, ограбивший аптеку и табачную лавку

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в налете на аптеку и табачную лавку

Ранее сообщалось, что вечером 22 декабря около 20 часов 00 минут неизвестный преступник совершил дерзкое ограбление аптеки на Суворовском проспекте. Разбив стеклянную дверь перегородки, он проник внутрь помещения и, угрожая ножом фармацевту, забрал из кассы всю выручку – 11 600 рублей. После чего скрылся с места преступления.

Спустя несколько дней, 26 декабря, подобное ограбление произошло в табачном магазине на Загородном проспекте, дом 4. 38-летняя кассир сообщила, что в магазин вошел неизвестный мужчина и, применив силу, отобрал у нее мобильный телефон «Samsung A31» и денежные средства – 15 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Центрального района установили и задержали подозреваемого в совершении этих преступлений. Задержанным оказался 49-летний местный житель. В ходе допроса он признал свою вину и дал подробные показания о совершенных им грабежах. При обыске у него были обнаружены и изъяты похищенные денежные средства и мобильный телефон.

По фактам данных преступлений были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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