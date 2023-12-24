В Приморском районе женщина во время застолья порезала своего гостя

20 декабря к полицейским Приморского района поступил звонок от жителя дома 45 на Юнтоловском проспекте. Он сообщил, что рядом с его квартирой был обнаружен мужчина с ножевым ранением, который просил вызвать "Скорую помощь".

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили 32-летнего мужчину с ранением живота. Пострадавший рассказал, что он находился в гостях у своего знакомого в квартире. Во время общего застолья и употребления алкоголя возник конфликт, и его знакомая нанесла ему ножевые ранения. Раненый был госпитализирован в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию.

Вчера вечером, 23 декабря около 17 часов 30 минут возле дома 45 на Юнтоловском проспекте сотрудники полиции, проводившие оперативно-розыскные мероприятия, задержали подозреваемую в совершении данного преступления. Это оказалась 36-летняя женщина без постоянного места работы.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, которая квалифицирует данное преступление как причинение тяжких телесных повреждений.

Задержание подозреваемой осуществлено на основании статьи 91 УПК РФ.