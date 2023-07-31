В центре Петербурга девушка ударила ножом знакомого в туалете студии загара

Вчера утром около 07 часов 10 минут к полицейским Центрального района Петербурга от администратора круглосуточной студии загара, расположенной в доме 21 по 4-й Советской улице поступило сообщение об инциденте. За 20 минут до этого в студию зашли мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения, попросились в туалет, где между ними возник конфликт. В результате женщина ранила своего спутника ножом в живот и убежала.

В тяжелом состоянии 29-летний мужчина был госпитализирован в больницу.

Вечером того же дня возле дома 24 по улице Дудко в Невском районе Петербурга в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 21-летнюю спутницу потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемую доставили в полицию для проведения процессуальных действий.