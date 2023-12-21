В Ленобласти двое жителей СНТ "Уткина заводь" разбились на снегоходе

Накануне вечером, 20 декабря 2023 года около 21 часа 45 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что в поселке им. Свердлова в поле двое мужчин разбились во время езды на снегоходах по бездорожью.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили трупы двух мужчин, 43 и 40 лет, жителей СНТ «Уткина заводь» Всеволожского района Ленинградской области.

По данному факту проводится проверка.