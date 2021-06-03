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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти двое подростков разбились на скутере

В Ленобласти двое подростков разбились на скутере

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Опубликовал: Вадик Котов
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В поселке Лесколово, Всеволожского района Ленинграсдкой области двое школьников насмерть разбились на скутере

Сегодня днем в поселке Лесколово, Всеволожского района Ленинграсдкой области произошло смертельное ДТП. Учащиеся шестого и седьмого класса местной школы, передвигаясь на скутере по шоссе, выехали на встречную полосу движения транспорта и столкнулись с автомашиной "Шкода". В результате ДТП оба школьника погибли.

Известно, что одному из них было 13 лет, второму — 14.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, по факту гибели несовершеннолетних начата проверка. В Следственном комитете рассказали, что на место происшествия выехал начальник следственного отдела и криминалисты.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП подростки скутер
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